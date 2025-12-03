Скидки
Фабио Фоньини: за всю карьеру заплатил около € 0,5 млн штрафов

Фабио Фоньини: за всю карьеру заплатил около € 0,5 млн штрафов
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал, что потерял много денег из-за своих скандальных выходок на корте во время матчей. Итальянец завершил карьеру в 2025 году после Уимблдона.

«Мог бы заработать гораздо больше, но из-за моего поведения получилось меньше. Получил несколько штрафов. Самый большой был на Открытом чемпионате США — $ 96 тыс. Но мне сказали, если буду хорошо себя вести на восьми турнирах «Большого шлема» подряд, заплачу только 50%. Думаю, за всю свою жизнь я заплатил около € 0,5 млн штрафов», — приводит слова Фабио Фоньини We love tennis.

