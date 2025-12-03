Маркета Вондроушова возмутилась неожиданным появлением допинг-офицера у неё дома

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выразила своё негодование неожиданным появлением у неё дома допинг-офицера. Она отметила, что сотрудник антидопинговой службы пришёл не в указанный ею промежуток, а раньше и ждал, пока она сдаст пробу. Это смутило спортсменку. В публикации в социальных сетях она отметила WTA, ITF и WADA.

«Каждый день мы обязаны находиться дома в течение одного конкретного часа для допинг-контроля. Я соблюдаю это правило — каждый день без исключений. Но сегодня вечером тестировщик пришёл в 20:15 и заявил, что указанное мной время не имеет значения и меня должны протестировать прямо сейчас. Когда я указала, что это вне моего контрольного окна и серьёзное вторжение в личное пространство, мне ответили: «Такова жизнь профессионального спортсмена».

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

Нормально ли, что допинг-офицеры сидят у нас в гостиной поздним вечером и ждут, пока мы сможем сходить в туалет? Речь не о попытке избежать тестирования — речь о уважении. О уважении к правилам, которым мы следуем, и к личной жизни, на которую имеем право после долгого дня тренировок и соревнований.

Правила должны действовать для всех. Даже для тех, кто их применяет», — написала Вондроушова в социальных сетях.