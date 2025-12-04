Кори Гауфф возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2025-го, Соболенко — 2-я

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2025 года по версии портала Sportico. За год она заработала $ 31 млн долларов, из которых $ 23 млн — спонсорские контракты.

Второе место заняла четырёхкратная победительница мэйджоров, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ($ 30 млн). Тройку лидеров замкнула шестикратная чемпионка ТБШ, вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек ($ 23,1 млн). В топ-15 вошли 10 теннисисток.

Теннисистки в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Sportico:

1. Кори Гауфф (США) — $ 31 млн ($ 8 млн призовых + $ 23 млн контрактов).

2. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 30 млн ($ 15 млн + $ 15 млн).

3. Ига Швёнтек (Польша) — $ 23,1 млн ($ 10,1 млн + $ 13 млн).

5. Чжэн Циньвэнь (Китай) — $ 20,6 млн ($ 1,6 млн + $ 19 млн).

8. Мэдисон Киз (США) — $ 13,4 млн ($ 4,4 млн + $ 9 млн).

9. Елена Рыбакина (Казахстан) — $ 12,6 млн ($ 8,6 млн + $ 4 млн).

10. Наоми Осака (Япония) — $ 12,5 млн ($ 2,5 млн + $ 10 млн).

12. Аманда Анисимова (США) — $ 10,8 млн ($ 7,3 млн + $ 3,5 млн).

13. Джессика Пегула (США) — $ 10,5 млн ($ 5,5 млн + $ 5 млн).

14. Винус Уильямс (США) — $ 10,2 млн ($ 219 тыс. + $ 10 млн).