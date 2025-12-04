«Разрыв действительно огромный». Гауфф — о разнице призовых в мужском и женском турах

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о разнице в сумме призовых на мужских и женских турнирах.

«На турнирах «Большого шлема», понятно, всё в порядке с призовыми, но в туре разрыв действительно огромный. И я думаю, что начинать нужно определённо с объединённых турниров ATP и WTA, потому что, по моему мнению, нет никакой причины, по которой мы играем до двух побед, играем на одной и той же арене, и при этом иногда именно теннисистки — такие как я, Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Джессика Пегула, — собирают полные стадионы даже чаще, чем некоторые мужчины, а платят нам при этом намного меньше.

С точки зрения справедливости это просто… На некоторых объединённых турнирах равные призовые уже есть, но мне хотелось бы добиться этого во всех подобных соревнованиях, а потом уже можно двигаться дальше — к турнирам категории WTA-500 и WTA-250.

Но если объективно смотреть на объединённые турниры, совершенно непонятно, почему разрыв в оплате настолько велик», – сказала Гауфф в интервью Forbes.