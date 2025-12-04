Беккер рассказал, как пытался переманить Федерера в сборную Германии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер признался, что пытался переманить 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера в сборную Германии, когда тот только начинал свою профессиональную теннисную карьеру.

«Я знаю его очень хорошо, знаю его с тех пор, как он был маленьким мальчиком. Он из Базеля, Швейцария, а это граница с Германией. Поэтому мы хотели, чтобы он играл за Германию, а не за Швейцарию.

Я немного поговорил с ним, но он уже был привязан к Швейцарии и Базелю, хотя мы надеялись, ведь это всего в двух милях от немецкой границы. Я пытался, пытался», – приводит слова Беккера The Tennis Gazette.