Экс-тренер Медведева Сервара стал тренером 167-й ракетки мира Басаваредди

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара начал сотрудничество с 167-й ракеткой мира американцем Нишешем Басаваредди.

«Я воодушевлён этим проектом: игроком и окружением, соответствующим здоровым условиям, который хочет что-то строить после долгих месяцев без структуры. Это молодой человек, который не ограничен США и хочет работать с французским тренером. Это замечательное приключение. Передо мной стоит немало задач в соответствии с моим тренерским профилем», — приводит слова Сервара L’Equipe.

Нишешу Басаваредди 20 лет. Он является участником Итогового Next Gen. Наивысшая позиция в карьере теннисиста — 99-е место, которое он занимал в июне 2025 года.