Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-тренер Медведева Сервара стал тренером 167-й ракетки мира Басаваредди

Экс-тренер Медведева Сервара стал тренером 167-й ракетки мира Басаваредди
Комментарии

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара начал сотрудничество с 167-й ракеткой мира американцем Нишешем Басаваредди.

«Я воодушевлён этим проектом: игроком и окружением, соответствующим здоровым условиям, который хочет что-то строить после долгих месяцев без структуры. Это молодой человек, который не ограничен США и хочет работать с французским тренером. Это замечательное приключение. Передо мной стоит немало задач в соответствии с моим тренерским профилем», — приводит слова Сервара L’Equipe.

Нишешу Басаваредди 20 лет. Он является участником Итогового Next Gen. Наивысшая позиция в карьере теннисиста — 99-е место, которое он занимал в июне 2025 года.

Материалы по теме
Александр Бублик и Даниил Медведев вошли в топ-10 по количеству эйсов в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android