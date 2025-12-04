Анастасия Потапова сообщила, что будет представлять Австрию с 2026 года

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что с сезона-2026 будет представлять Австрию на международных соревнованиях.

«Рада сообщить всем вам, что моё заявление на получение гражданства было одобрено австрийским правительством.

Австрия — место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома. Мне очень нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В рамках этого с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала Потапова в социальных сетях.