«Не потеря». Кафельников — о решении Потаповой выступать за Австрию

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о решении 51-й ракетки мира Анастасии Потаповой представлять Австрию на международных соревнованиях.

«Это не потеря для российского тенниса. Понятия не имею, чем обусловлено решение Потаповой», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Анастасия Потапова за карьеру завоевала три титула. В 2022 она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция), в 2023-м — WTA-250 в Линце (Австрия) и в 2025-м — WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).