Сегодня, 4 декабря, 51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова объявила, что с сезона-2026 начнёт представлять Австрию на международных соревнованиях.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: считаете ли вы переход Анастасии Потаповой в Австрию потерей для российского тенниса?

24-летняя Анастасия Потапова за карьеру завоевала три титула. В 2022 она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция), в 2023-м — WTA-250 в Линце (Австрия) и в 2025-м — WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Наилучшей позицией в карьере спортсменки была 21-я строчка в июне 2023 года. После перехода под флаг Австрии Анастасия станет первой ракеткой страны, опередив Юлию Грабер (94-е место).