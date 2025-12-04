Скидки
«Не считаю каким-то преступлением». Губерниев — о решении Потаповой выступать за Австрию

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении 51-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Потаповой выступать за Австрию.

«Это дело Потаповой. Люди принимают решения, как им нравится. Хочет выступать за Австрию — пусть выступает. Я не вижу причин её клеймить. Значит, мы должны создавать больше условий для наших спортсменов, чтобы они выступали, жили и творили на родине. Это её выбор. Не считаю это каким-то преступлением», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Потапова будет представлять Австрию с 2026 года. Анастасия станет первой ракеткой страны, опередив Юлию Грабер (94-е место).

