«Рады, что теперь мы ваш домашний турнир!» Пресс-служба соревнований в Линце — Потаповой

Пресс-служба турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия) отреагировала на решение 51-й ракетки мира россиянки Анастасии Потаповой представлять Австрию с 2026 года.

«Мы очень рады, что теперь мы ваш домашний турнир!» — написала пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Напомним, Анастасия Потапова выигрывала соревнования в Линце в 2023 году. Также спортсменка в 2022-м стала чемпионкой турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция) и в 2025-м — WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Наилучшей позицией в карьере спортсменки была 21-я строчка в июне 2023 года. После перехода под флаг Австрии Анастасия станет первой ракеткой страны, опередив Юлию Грабер (94-е место).