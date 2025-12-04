«Жаль, что так произошло». Чесноков — о смене спортивного гражданства Потаповой

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о решении 51-й ракетки мира Анастасии Потаповой представлять Австрию на международных соревнованиях.

«Печально, что Потапова решила представлять Австрию. Возможно, она не лидер нашего женского тенниса, но она входит в топ-100, и любой человек, который занимается профессиональным спортом, понимает, что это получается далеко не у каждого. Вряд ли она будет претендовать на самые высокие награды, но всё равно очень жаль, что так произошло», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

Анастасия Потапова за карьеру завоевала три титула. В 2022-м она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция), в 2023-м — WTA-250 в Линце (Австрия) и в 2025-м — WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).