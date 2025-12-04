Кирьос — об игре Бена Шелтона: вижу много себя в его теннисе

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что видит в молодом американце Бене Шелтоне (девятый номер рейтинга) черты собственной игры, отметив его энергию и взаимодействие со зрителями во время матча.

«Он — невероятный игрок, и после того года, который он провёл, с той энергией, которую он привносит, я вижу много себя в его теннисе — в его риске, в том, как он взаимодействует с публикой», – приводит слова Кирьоса Sportskeeda.

23-летний Шелтон в сезоне-2025 одержал победу на «Мастерсе» в Торонто. Также он поднялся на самую высокую позицию в рейтинге АТР в карьере – в ноября он занимал пятое место.