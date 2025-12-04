Скидки
«Стёпа повзрослел». Мама Циципаса — о новом этапе сотрудничества сына с отцом-тренером

«Стёпа повзрослел». Мама Циципаса — о новом этапе сотрудничества сына с отцом-тренером
Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (34-я ракетка мира), высказалась о том, что сын возобновил сотрудничество со своим отцом Апостолосом, который с ранних лет его тренировал. Циципас-старший покинул команду сына в августе 2024 года, а вернулся в июле 2025 года.

– Какие сейчас у Стефаноса рабочие отношения с отцом?
– Они договорились. Им удалось договориться. Пауза пошла на пользу обоим. При всём моём почтении к работе Апостолоса и при том, что в моих интересах, чтобы они продолжали и не расставались, я понимала, что пауза поможет им возродиться и найти новый подход. Так и получилось. Апостолос многое понял и ко многому поменял отношение. Стёпа повзрослел и стал более твёрдым в своих позициях, в общении, — приводит слова Сальниковой Sports.ru.

