«Видите, у них хорошо получилось». Беккер — о совете, который дал Тони Надалю

Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, как однажды дал совет Тони Надалю, дяде и тренеру 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

Рафаэль Надаль, несмотря на то что является правшой от природы, играл в теннис левой рукой.

«Тони спросил меня, что я думал о [Рафаэле] Надале, когда тому было 14 лет — ведь он правша, а играл левой. Но тогда Рафа бил обеими руками, и я сказал Тони, что это плохая идея, что лучше бы он использовал только одну руку для удара справа. Вот видите, для них это хорошо сработало (смеётся). Но у Рафы тоже есть свои достоинства», — приводит слова Беккера We love tennis.

«Говорил с Федерером — ему не понравилось». Откровения Надаля спустя год после ухода
«Говорил с Федерером — ему не понравилось». Откровения Надаля спустя год после ухода
