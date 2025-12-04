Борг — о противостоянии Синнера и Алькараса: это лучшее, что могло случиться с теннисом

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг рассказал, как относится к тому, что после завершения противостояния «Большой тройки» в мужском теннисе появились такие звёзды, как итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

– Это лучшее, что могло случиться с теннисом. Я не пропускаю ни одного их матча друг против друга. Будет интересно посмотреть, как они разделят главные титулы в следующем сезоне.

– Какой стиль вам больше нравится: Алькараса или Синнера?

– Я думаю, Янник более агрессивен, но если выбирать, то я бы назвал Карлоса, из-за того, как он чувствует мяч, — приводит слова Борга Marca.