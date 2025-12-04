Скидки
Беккер рассказал, как ему поступило предложение стать тренером Джоковича

Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, как получил предложение поработать с сербским спортсменом, нынешней пятой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Беккер был тренером Джоковича с 2013 по 2016 год. Под его руководством сербский теннисист выиграл шесть турниров «Большого шлема».

«Он позвонил мне в октябре 2013 года, когда перестал быть первой ракеткой мира и опустился под Надаля. Он был всего лишь вторым [в рейтинге].

Его агент позвонил и спросил, могу ли я быть его тренером. Я спросил: «А почему?». Мне ответили: «Ну как же, он ведь больше не первый! Он проиграл Рафаэлю все «Большие шлемы»!» – сказал Беккер в эфире YouTube-канала La Revuelta.

«Видите, у них хорошо получилось». Беккер — о совете, который дал Тони Надалю
Комментарии
Все новости

