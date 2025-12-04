Чемпионка Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини приняла участие в церемонии передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), которая сегодня, 4 декабря, прошла на стадионе «Панатинаикос» в Афинах.

В рамках церемонии Паолини передала олимпийский огонь чемпиону Игр – 2020 и чемпиону Европы – 2018 в командном преследовании итальянскому велогонщику Филиппо Ганне.

До Рима огонь перевезут на самолёте в специальной лампе, после чего будет он доставлен в Квиринальский дворец. 6 декабря оттуда стартует итальянская часть эстафеты олимпийского огня.