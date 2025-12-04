Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини приняла участие в церемонии передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026

Паолини приняла участие в церемонии передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026
Комментарии

Чемпионка Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини приняла участие в церемонии передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), которая сегодня, 4 декабря, прошла на стадионе «Панатинаикос» в Афинах.

В рамках церемонии Паолини передала олимпийский огонь чемпиону Игр – 2020 и чемпиону Европы – 2018 в командном преследовании итальянскому велогонщику Филиппо Ганне.

До Рима огонь перевезут на самолёте в специальной лампе, после чего будет он доставлен в Квиринальский дворец. 6 декабря оттуда стартует итальянская часть эстафеты олимпийского огня.

Материалы по теме
Олимпийские игры — история и виды спорта
Олимпийские игры — история и виды спорта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android