Кузнецова рассказала, что является фундаментом в успешном тандеме игрока и тренера

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что, на её взгляд, является решающим фактором в успешности сотрудничества игрока с личным тренером.

«Очень часто я сталкиваюсь с диктатурой со стороны тренера, но убеждена, что сила — во взаимодействии тренера с игроком. Навыки слышать и слушать, умение подстраиваться под нужды и запросы игрока — фундаментальны для здорового и плодотворного сотрудничества», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Нельзя не отметить, что отцом Кузнецовой является Александр Кузнецов, тренер по велоспорту, он подготовил множество олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

