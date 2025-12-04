Шамиль Тарпищев уверен, что Андреева и Шнайдер не поменяют спортивное гражданство

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил уверенность в том, что серебряные призёры Олимпиады в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не поменяют в будущем спортивное гражданство.

Ранее стало известно, что россиянка Анастасия Потапова будет представлять на соревнованиях Австрию.

— Не стоит переживать, что Андреева или Шнайдер поменяют спортивное гражданство?

— Нет. Ни она, ни Шнайдер. Представьте, у меня за рубежом играют 1070 теннисистов. Армия! А мы держим по сборным — 350. Остальные сами, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.