Бьорн Борг ответил, смог ли бы он на пике обыграть Надаля на грунте и Федерера — на траве

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг высказался о гипотетическом противостоянии с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером на их самых успешных покрытиях.

– Если бы Борг играл с Рафаэлем Надалем на грунте, кто бы победил?

– Если бы в тот момент я играл в свой лучший теннис и он тоже, победил бы Надаль. Потому что мы говорим о разном теннисе. В моё время теннис был не таким, как в эпоху Рафы, Федерера и Джоковича. То, что Надаль сделал на «Ролан Гаррос», уникально и больше никогда не повторится в этом виде спорта. Это величайшее достижение.

– А если бы вы сыграли с Федерером на траве?

– Ответ тот же. Роджер бил бы по мячу сильнее, — приводит слова Борга Marca.