Бьорн Борг: знаю, что сын чувствует давление из-за фамилии, даже если не говорит мне

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг признаёт, что его успехи оказывают давление на его 22-летнего сына Лео, который тоже стал профессиональным теннисистом (537-я ракетка мира).

— Ваш сын Лео пошёл по вашим стопам. Гордитесь ли вы тем, как он носит вашу фамилию?
— У него своя команда, с которой он путешествует, и я не хочу вмешиваться. Если он захочет, он знает, что я рядом, но он никогда не приходил ко мне с вопросами. Несколько лет назад я попытался дать ему совет, а он ответил: «Папа, ты ничего не понимаешь». Я знаю, что он чувствует давление из-за фамилии Борг, даже если не говорит мне об этом, — приводит слова Борга Marca.

Новости. Теннис
