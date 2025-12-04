Скидки
Мама Циципаса: на победу на «Шлемах» сейчас могут претендовать только два человека

Комментарии

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (34-я ракетка мира), ответила, что может помочь её сыну вернуться на прежний топ-уровень и претендовать на титулы на турнирах «Большого шлема».

«На победу на турнирах «Большого шлема» сейчас могут претендовать только два человека.

А что должно произойти в его жизни? Думаю, в первую очередь продолжение работы с папой. И со мной. Это поможет ему вернуться туда, где его место. А будет ли это топ-3 или топ-5, покажет время. А в том, что он вернётся в топ-10, у меня вообще никаких сомнений нет», — приводит слова Сальниковой Sports.ru.

Циципас – двукратный финалист мэйджоров, бывшая третья ракетка мира.

