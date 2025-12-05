«Не могу назвать это предательством». Журова — о смене Потаповой гражданства

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова считает, что смену гражданства российской теннисисткой Анастасией Потаповой нельзя назвать предательством.

«Теннис — это отдельный вид спорта со своей спецификой. Нельзя предъявлять претензии, что теннисисты уезжают, потому что их подготовку государство не оплачивает. Они с раннего детства участвуют в турнирах, ездят на соревнования, чтобы попасть в рейтинг. Если ты с 10 лет не уедешь играть, то тогда будешь выступать только в России без международных турниров. Поэтому понятно, что такие игроки давно живут за границей, принадлежат к какому-то клубу, за который они выступают. Этот клуб может сказать поменять гражданство. Шарапову не просили. У кого-то получалось совмещать играть и жить в России — у Мыскиной, у Кузнецовой.

Не могу назвать это предательством. 15 лет назад никто не поднимал тему предательства. Ещё бы можно было говорить о предательстве, если бы спортсмен полностью финансировался государством, а потом он взял и уехал. А тут как можно назвать предательством? Родители всю жизнь оплачивали карьеру ребёнку, положили на это жизнь. Уверена, что Потаповой государство не платило», — приводит слова Журовой «Советский спорт».