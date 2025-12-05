Скидки
Вероника Кудерметова составила топ-10 легенд российского тенниса

Вероника Кудерметова составила топ-10 легенд российского тенниса
Комментарии

Чемпионка парного Уимблдона-2025, 30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в эфире «Ак Барс Шоу» составила топ-10 легенд российского тенниса. Отметим, что Вероника расставляла имена по рейтингу, не зная, какое будет идти следующим.

  1. Мария Шарапова.
  2. Даниил Медведев. «Он уже добился многого, я считаю, что он заслуживает быть на второй строчке», — прокомментировала своё решение Кудерметова.
  3. Марат Сафин.
  4. Андрей Рублёв «У нас с ним связь, мы играли ещё по юниорам вместе в России микст и выигрывали. Поэтому у нас тесная связь», — объяснила свой выбор Вероника.
  5. Анна Курникова.
  6. Анастасия Мыскина.
  7. Евгений Кафельников.
  8. Елена Дементьева.
  9. Карен Хачанов.
  10. Мирра Андреева. «Почему? Справедливо. Ну, ещё возраст маленький. Пока в этом списке легенд она №10», — отметила Кудерметова.
