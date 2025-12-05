Вероника Кудерметова составила топ-10 легенд российского тенниса

Чемпионка парного Уимблдона-2025, 30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в эфире «Ак Барс Шоу» составила топ-10 легенд российского тенниса. Отметим, что Вероника расставляла имена по рейтингу, не зная, какое будет идти следующим.

Мария Шарапова. Даниил Медведев. «Он уже добился многого, я считаю, что он заслуживает быть на второй строчке», — прокомментировала своё решение Кудерметова. Марат Сафин. Андрей Рублёв «У нас с ним связь, мы играли ещё по юниорам вместе в России микст и выигрывали. Поэтому у нас тесная связь», — объяснила свой выбор Вероника. Анна Курникова. Анастасия Мыскина. Евгений Кафельников. Елена Дементьева. Карен Хачанов. Мирра Андреева. «Почему? Справедливо. Ну, ещё возраст маленький. Пока в этом списке легенд она №10», — отметила Кудерметова.