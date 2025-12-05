Вероника Кудерметова составила топ-10 легенд российского тенниса
Чемпионка парного Уимблдона-2025, 30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в эфире «Ак Барс Шоу» составила топ-10 легенд российского тенниса. Отметим, что Вероника расставляла имена по рейтингу, не зная, какое будет идти следующим.
- Мария Шарапова.
- Даниил Медведев. «Он уже добился многого, я считаю, что он заслуживает быть на второй строчке», — прокомментировала своё решение Кудерметова.
- Марат Сафин.
- Андрей Рублёв «У нас с ним связь, мы играли ещё по юниорам вместе в России микст и выигрывали. Поэтому у нас тесная связь», — объяснила свой выбор Вероника.
- Анна Курникова.
- Анастасия Мыскина.
- Евгений Кафельников.
- Елена Дементьева.
- Карен Хачанов.
- Мирра Андреева. «Почему? Справедливо. Ну, ещё возраст маленький. Пока в этом списке легенд она №10», — отметила Кудерметова.
