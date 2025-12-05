«Влюблена во все украшения». Ана Иванович поделилась зимними фотографиями

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович опубликовала на личной странице в социальных сетях личные фотографии.

«Это время года. Влюблена во все украшения и огоньки», — подписала пост Иванович.

Фото: Из личного архива Иванович

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. Помимо победы на «Ролан Гаррос», Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.

На этой неделе стало известно, что Ана Иванович подала на развод с чемпионом мира по футболу 2014 года немцем Бастианом Швайнштайгером. Ана проживает в родном для себя Белграде вместе с сыновьями Лукой, Леоном и Тео.