Сэвилл: Мирра Андреева — одна из самых перспективных теннисисток в мире

Бывший австралийский теннисист Люк Сэвилл высоко оценил потенциал девятой ракетки мира 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Я большой поклонник Мирры. Думаю, она одна из самых перспективных теннисисток в мире. Она очень хороша на любом покрытии, очень разносторонняя, играет по всему корту, и, мне кажется, она всё лучше и лучше справляется с важными моментами», — приводит слова Сэвилла сайт Australian Open.

В 2025 году Мирра Андреева выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). На турнирах «Большого шлема» дважды доходила до четвертьфиналов — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

