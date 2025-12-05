Перес — об Анисимовой: здорово, как она оправилась после поражения в финале Уимблдона

Первая ракетка Австралии в парном разряде Эллен Перес восхитилась выступлениями четвёртой ракетки мира американки Аманды Анисимовой в сезоне-2025.

«Есть причина, по которой она занимает такое место в рейтинге. У неё был отличный год, она дважды подряд выходила в финалы турниров «Большого шлема».

Очень здорово, как она оправилась после поражения в финале Уимблдона от Иги [Швёнтек] при разгромном счёте (0:6, 0:6. — Прим. «Чемпионата»), но это показывает, что ты человек, ты нервничаешь… после этого она проявила огромное бесстрашие и не позволила этому сбить её с толку», — приводит слова Перес сайт Australian Open.