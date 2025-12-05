«Крайне маловероятно». Винус Уильямс — о возвращении Серены на турниры

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс оценила вероятность возвращения своей сестры, 23-кратной чемпионки ТБШ 44-летней Серены Уильямс в WTA-тур.

«Могу говорить только за себя. Я даже не могу заставить её выйти на корт, она не тренируется (смеётся). Как по мне, это [возобновление карьеры] крайне маловероятно», – сказала Уильямс-старшая на пресс-конференции.

Уильямс-младшая завершила профессиональную карьеру в 2022 году. За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.