Теннис

«Атмосфера такая домашняя». Кудерметова — об эмоциях от матчей в России

Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, чувствует ли особую атмосферу на матчах, проводимых в родной стране, а также о том, часто ли ей удаётся бывать в России.

— Эмоции от игры на территории своей страны особые?
— Да, само осознание, что ты играешь в России, что все вокруг тебя — русскоговорящие, неважно, это твои родные или совершенно незнакомые тебе болельщики, пришедшие посмотреть теннис. Это и делает разницу с турнирами по ходу сезона, которые у нас сейчас все проводятся за пределами нашей страны. Атмосфера в Питере чувствуется другая — такая домашняя.

— Помимо участия в турнире «Трофеи Северной Пальмиры», появляются ещё возможности приезжать в Россию в последние годы, когда из календаря WTA убрали Кубок Кремля и St. Petersburg Open?
— В России, к сожалению, получается бывать очень редко, поскольку календарь сезона у нас крайне насыщенный. Но при любой возможности я всегда стараюсь возвращаться в Россию и нахожусь всё своё время в родной Казани — тренируюсь там и провожу время с семьёй, — приводят слова Кудерметовой «Известия».

Комментарии
