Теннис

«Действуем слаженно, хорошая коммуникация». Кудерметова — о своём дуэте с Мертенс

Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась, в чём видит секрет успешного взаимодействия с бельгийкой Элисе Мертенс, с которой выступает в парном разряде.

— За счёт чего у вас настолько успешная связка с Элисе Мертенс в парном разряде?
— У нас уже был успешный сезон в 2022 году, когда мы тоже выиграли Итоговый турнир. Потом прервали совместное выступление, но сейчас заново начали играть вместе. За счёт чего успешно выступаем вместе? Мы очень опытные игроки, действуем слаженно, у нас очень хорошая коммуникация. Поэтому хорошо выступаем в паре. Результаты говорят сами за себя.

Также теннисистка рассказала, какую планку спортсменки ставят перед собой после выигранного в 2025 году Уимблдона.

— Есть ещё у вас с Мертенс какая-то планка в парном разряде, которую нужно покорить после выигранного Уимблдона?
— Я думаю, всегда можно прогрессировать. На следующий сезон, естественно, хочется ещё раз выиграть «Шлем», добавить ещё больше титулов в свою копилку. И мы будем над этим работать. Наверное, ещё в некоторых теннисных аспектах можно прибавить — несколько новых парных комбинаций добавить в свою игру. Как, например, у нас было на недавнем Итоговом турнире, когда мы предприняли определённые неудобные для себя аспекты и переломили ход матча, — приводят слова Кудерметовой «Известия».

Комментарии
