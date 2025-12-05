Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

41-летняя Вера Звонарёва вышла в полуфинал на турнире W100 в Дубае

41-летняя Вера Звонарёва вышла в полуфинал на турнире W100 в Дубае
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в полуфинал турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале она одержала победу над соотечественницей 455-й ракеткой мира Софьей Лансере со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

За выход в финал Вера Звонарёва поборется с представительницей Великобритании Микой Стойсавлевич (342-я ракетка мира).

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга WTA.

Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).

Материалы по теме
«Крайне маловероятно». Винус Уильямс — о возвращении Серены на турниры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android