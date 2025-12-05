41-летняя Вера Звонарёва вышла в полуфинал на турнире W100 в Дубае

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в полуфинал турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале она одержала победу над соотечественницей 455-й ракеткой мира Софьей Лансере со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

За выход в финал Вера Звонарёва поборется с представительницей Великобритании Микой Стойсавлевич (342-я ракетка мира).

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга WTA.

Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).