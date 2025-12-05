Посты Потаповой и Касаткиной о смене гражданства совпадают практически слово в слово

Публикации в социальных сетях 50-й ракетки мира Анастасии Потаповой и 37-й ракетки мира Дарьи Касаткиной о смене российского спортивного гражданства совпадают практически слово в слово. Эту закономерность заметили пользователи соцсетей, когда о смене страны объявила Потапова.

Фото: Соцсети Касаткиной

Фото: Соцсети Потаповой

Отныне Анастасия Потапова будет представлять Австрию на турнирах WTA. Дарья Касаткина перешла под флаг Австралии в марте 2025 года.

Обе теннисистки в своих постах назвали новые страны «местом, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома», а также отметили, что рады представлять свою новую родину.