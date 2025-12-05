«Обрела новую себя». Кудерметова — о своих результатах сезона в одиночном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (30-я ракетка мира) оценила свои результаты прошедшего сезона в одиночном разряде и высказала предположение, почему у значительного количества спортсменок случаются периоды нестабильных выступлений.

— Как оцените для себя прошедший сезон в одиночном разряде?

— Последние два сезона в одиночном разряде для меня не очень хорошо складывались. Нынешний год я начинала на 75-й строчке в рейтинге WTA. А закончила на 30-й. В принципе прогресс был очевиден. Для меня было важно, что произошло моё относительное возвращение в элиту тенниса по рейтингу. Потому что после того как я в 2022–2023 годах была в топ-10, ожидания от самой себя были гораздо больше. Тем самым себя передавила. Сейчас могу сказать, что обрела новую себя. И безумно рада — это для меня самая важная победа в прошедшем сезоне.

— С чем в женском теннисе связана повальная нестабильность, которая в последние годы случалась не только с вами, но и многими другими игроками, вплоть до лидеров тура?

— Наверное, всё же психологическая нестабильность. У нас эмоции, где-то сложно себя проконтролировать, на корте много стрессовых ситуаций. Умение удержать себя в рамках того, что ты должен делать на корте, — одна из главных составляющих успеха в женском теннисе. Достичь этого очень непросто. Поэтому у нас среди женщин каждая может обыграть каждую. Но топовые игроки тем и славятся, что этих психологических перепадов у них меньше, чем у большинства теннисисток, — цитируют Кудерметову «Известия».