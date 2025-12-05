Скидки
Муратоглу — о потенциале Дрейпера: он способен конкурировать с Алькараcом и Синнером

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о потенциале британского теннисиста Джека Дрейпера, отметив, что тот может конкурировать с испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

«Говорил это уже несколько лет назад: думаю, если Джек сможет оставаться без травм, он точно игрок уровня топ-5.

Он потенциально тот, кто способен конкурировать с Алькараcом и Синнером. У него действительно есть всё. Считаю, у него есть ментальность, а это самое важное. Джек невероятный соперник, очень амбициозный и умный. Мне Дрейпер действительно очень нравится, что у него мощная игра.

Его главной проблемой в последние годы были слишком частые травмы. И даже несмотря на то что он играл только шесть месяцев в году, всё равно входил в топ-10. Это говорит о том, насколько хорош он может быть, если будет оставаться здоровым», – приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.

