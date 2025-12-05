Алекс де Минор — о сезоне-2025: в целом, это был мой лучший год

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор оценил прошедший игровой сезон-2025, отметив, что считает его лучшим в своей карьере.

«В целом, это был мой лучший год. Были отличные моменты, а также разочарования, из которых могу извлечь уроки.

Янник Синнер и Карлос Алькарас выиграли много крупных турниров, наша задача теперь – попытаться сократить разрыв, который они создали», – приводит слова де Минора Tennis 365.

В сезоне-2025 де Минор одержал победу на хардовом турнире АТР-500 в Вашингтоне (США). Кроме того, он вышел в 1/4 финала на Australian Open и Открытом чемпионате США, был финалистом турнира в Роттердаме (Нидерланды) и вышел в полуфинал на Итоговом турнире АТР – 2025 (Эр-Рияд).