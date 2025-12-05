Скидки
Рууд рассказал, чем отличается игра Синнера и Алькараса от теннисистов «Большой тройки»

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, чем отличается игра итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса от теннисистов «Большой тройки», в которую включают Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Можно сколько угодно спорить о разных эпохах, но для меня факт в том, что Синнер и Алькарас бьют по мячу быстрее, чем это делала «Большая тройка».

Рафа всегда выкладывался на форхэнде, но на бэкхэнде у него было больше вращения, а теперь у нас есть Карлос и Янник… У них нет слабых сторон. Неважно, бэкхенд это или форхенд — они пробьют его мощно. И физически они двигаются отлично. Просто великолепно двигаются.

Янник всегда мог сильно пробить по мячу, но то, что он вывел на новый уровень, — это свои передвижения. Вы видите, как он скользит, защищается в любой точке корта. То же самое и с Карлосом, как мне кажется, они обороняются так же, как это делал Новак.

Чувствуешь, что прижал их к обороне, а через один удар они уже снова в атаке. Это действительно впечатляет и временами даже немного раздражает, насколько они хороши, но нужно просто принять это и играть лучше, чтобы их обыгрывать», – приводит слова Рууда Tennis 365.

