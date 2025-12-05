Скидки
Камилла Рахимова — Мона бартель, результат матча 5 декабря 2025, счет 2:0, 1/4 турнира в Анже

Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира WTA-125 в Анже
Комментарии

112-я ракетка мира теннисистка Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). В матче 1/4 финала она обыграла представительницу Германии Мону Бартель (225-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3)

Анже 125. 1/4 финала
05 декабря 2025, пятница. 16:35 МСК
Мона Бартель
225
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Камилла Рахимова
112
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Рахимова выполнила две подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх. Мона Бартель сделала в игре восемь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

За право сыграть в финале турнира в Анже Рахимова поспорит с победительницей встречи между чешкой Доминикой Шальковой и хорваткой Антонией Ружич.

Сетка турнира в Анже
Календарь турнира в Анже
