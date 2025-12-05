Рууд — о смене поколений в ATP: новые чемпионы не появляются из-за Синнера и Алькараса

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о влиянии итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса на современный мужской теннис, отметив, после ухода Роджера Федерера и Рафаэля Надаля эти два игрока удерживают лидерство и не дают появиться новым чемпионам турниров «Большого шлема».

«Все говорили, когда Федерер, Надаль и Джокович уйдут, у нас появятся новые чемпионы турниров «Большого шлема», но этого не произошло именно из-за Синнера и Алькараса.

Возможно, у них тогда была та же мысль: «Когда «Большой тройки» не станет, это будет наш момент». Может быть, они почувствовали, что пришло время им засиять.

Но я всё ещё верю, что в ближайшие 5–10 лет появятся новые чемпионы «Шлемов» и игроки, которые смогут навязать им борьбу», – приводит слова Рууда Tennis 365.

В сезоне-2025 Алькарас и Синнер разыграли между собой все финалы турниров «Большого шлема». Синнер был сильнее на Australian Open и Уимблдоне, а Алькарас одержал победу на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США.