Потапова станет самой высокорейтинговой австрийской теннисисткой с 2014 года

Потапова станет самой высокорейтинговой австрийской теннисисткой с 2014 года
Комментарии

51-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова станет самой высокорейтинговой теннисисткой, выступающей за Австрию с 14 июля 2014 года. Тогда Ивонн Мойсбургер занимала 42-ю строчку в рейтинге WTA. Об этом сообщает OpraAce.

Напомним, Потапова сообщила, что с 2026 года на международных турнирах будет представлять Австрию. Спортсменка в 2022-м стала чемпионкой турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция), в 2023-м — турнира WTA-250 в Линце (Австрия) и в 2025-м — соревнования WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Наилучшей позицией в карьере спортсменки была 21-я строчка в июне 2023 года. После перехода под флаг Австрии Анастасия станет первой ракеткой страны, опередив Юлию Грабер (94-е место).

