Касаткина отреагировала на совпадение поста Потаповой о смене гражданства с её заявлением

37-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на совпадение постов о смене спортивного гражданства с 51-м номером рейтинга Анастасией Потаповой.
«И нет, мы не из одного агентства», – написала Касаткина в социальных сетях.
После этого Касаткина ответила ещё на несколько вопросов одного из пользователей.
— Может быть, вы обе использовали искусственный интеллект?
— Возможно, и нет.
- Почему такое совпадение?
— Я не тот человек, которому надо задавать этот вопрос.
Отныне Анастасия Потапова будет представлять Австрию на турнирах WTA. Дарья Касаткина перешла под флаг Австралии в марте 2025 года.
Обе теннисистки в своих постах назвали новые страны «местом, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома», а также отметили, что рады представлять свою новую родину.