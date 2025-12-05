Касаткина отреагировала на совпадение поста Потаповой о смене гражданства с её заявлением

37-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на совпадение постов о смене спортивного гражданства с 51-м номером рейтинга Анастасией Потаповой.

«И нет, мы не из одного агентства», – написала Касаткина в социальных сетях.

После этого Касаткина ответила ещё на несколько вопросов одного из пользователей.

— Может быть, вы обе использовали искусственный интеллект?

— Возможно, и нет.

- Почему такое совпадение?

— Я не тот человек, которому надо задавать этот вопрос.

Отныне Анастасия Потапова будет представлять Австрию на турнирах WTA. Дарья Касаткина перешла под флаг Австралии в марте 2025 года.

Обе теннисистки в своих постах назвали новые страны «местом, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома», а также отметили, что рады представлять свою новую родину.