Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина отреагировала на совпадение поста Потаповой о смене гражданства с её заявлением

Касаткина отреагировала на совпадение поста Потаповой о смене гражданства с её заявлением
Комментарии

37-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на совпадение постов о смене спортивного гражданства с 51-м номером рейтинга Анастасией Потаповой.

«И нет, мы не из одного агентства», – написала Касаткина в социальных сетях.

После этого Касаткина ответила ещё на несколько вопросов одного из пользователей.

— Может быть, вы обе использовали искусственный интеллект?
— Возможно, и нет.

- Почему такое совпадение?
— Я не тот человек, которому надо задавать этот вопрос.

Отныне Анастасия Потапова будет представлять Австрию на турнирах WTA. Дарья Касаткина перешла под флаг Австралии в марте 2025 года.

Обе теннисистки в своих постах назвали новые страны «местом, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома», а также отметили, что рады представлять свою новую родину.

Материалы по теме
Фото
Посты Потаповой и Касаткиной о смене гражданства совпадают практически слово в слово
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android