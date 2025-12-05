Скидки
Андрей Рублёв одержал первую победу на Итоговом турнире UTS — 2025

Андрей Рублёв одержал первую победу на Итоговом турнире UTS — 2025
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Итоговом турнире UTS. В трёх четвертях он одолел чешского теннисиста Томаша Махача со счётом 3:0 (14:13, 17:10, 18:15).

Россиянин выступает в группе А. Помимо Рублёва и Махача в неё также входят австралиец Алекс де Минор и француз Адриан Маннарино. В группу B вошли норвежец Каспер Рууд, аргентинец Франсиско Серундоло, бельгиец Давид Гоффен и француз Уго Умбер.

В сезоне-2025 Андрей Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового турнира в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» россиянин добирался до четвёртых кругов на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финалов в Гонконге и Пекине (Китай).

