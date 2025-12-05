Скидки
Чжэн Циньвэнь появилась на обложке декабрьского номера Vogue China

Чжэн Циньвэнь появилась на обложке декабрьского номера Vogue China
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2024 года, 24-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь появилась на обложке декабрьского номера Vogue China.

Фото: https://www.vogue.com.cn/

Напомним, в прошлом году Циньвэнь снялась для ноябрьского выпуска. Она стала первой спортсменкой на обложке китайского Vogue.

После Уимблдона-2025 в июле Чжэн Циньвэнь перенесла операцию на локте. Она пропустила ряд турниров и провела первые матчи на ныне проходящем «тысячнике» в Пекине.

В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото в одиночном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), а также стала чемпионкой турниров WTA-250 в Палермо (Италия) и WTA-500 в Токио (Япония).

