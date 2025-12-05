Скидки
«Ценный опыт для моего обучения». Фонсека — о тренировках с Алькарасом

«Ценный опыт для моего обучения». Фонсека — о тренировках с Алькарасом
24-я ракетка мира, 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, какое влияние оказали на него тренировки с шестикратным победителем турниров серии «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом.

«Карлос очень важен для нашего спорта, просто разделить с ним эти моменты было для меня значимо. Наблюдать за его распорядком, за тем, как он готовится к матчам, а также получать от него комплименты — всё это было ценным опытом для моего обучения и помогло мне доверять процессу, в котором я нахожусь, верить в себя», – приводит слова Фонсеки Punto De Break.

В сезоне-2025 Фонсека одержал победу на двух турнирах. Он стал победителем турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) и на соревнованиях категории АТР-250 в Буэнос-Айресе.

