Циципас: ракетостроение — это сложно. А принять подачу со скоростью 225 км/ч прямо в «Т»?

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поделился мыслями о ракетостроении и теннисе.

«Ракетостроение — это сложно. А принять подачу со скоростью 225 км/ч прямо в «Т»? Возможно, ещё сложнее», — написал Циципас в социальных сетях.

Ранее Циципас подсчитал примерную протяжённость струн, используемых игроками за сезон ATP.

В сезоне-2025 Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В октябре грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.