Рублёв — о физическом состоянии: чувствую себя намного лучше по сравнению с прошлым годом

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв считает, что его тело находится в лучшем состоянии, чем год назад, а также заявил, что выступление на Итоговом турнире UTS помогает ему тренировать выносливость.

«Думаю, гораздо лучше по сравнению с прошлым годом. Конечно, гораздо лучше. Чувствую себя намного лучше.

Это очень помогает в работе, потому что здесь тренируешься на выносливость, но с эмоциями, что ещё сложнее. Чтобы развить выносливость, иногда включаешься как робот и не думаешь, нужно просто страдать — и всё. А здесь нужно страдать, но есть и эмоции, нужно и думать. Это как тренировка на выносливость, которая гораздо лучше, чем та, что игроки делают в спортзалах или на площадке во время тренировок», — приводит слова Рублёва официальный сайт UTS.