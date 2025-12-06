Рублёв — о Висенте: мы оба получаем удовольствие: он — от работы, я — от тренировок

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о работе с испанским тренером Фернандо Висенте.

«Всё отлично. Пока не знаю, что сказать, но всё действительно хорошо. Он очень-очень мне помогает во многих аспектах. Наши отношения, думаю, становятся всё лучше и лучше. Мы оба получаем от этого удовольствие: он — от работы, я — от тренировок. Всё складывается просто супер. Фернандо работает со мной весь предсезонный период. Едет со мной в Австралию», — приводит слова Рублёва официальный сайт UTS.

В сезоне-2025 Андрей Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового турнира в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» россиянин добирался до четвёртых кругов на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финалов в Гонконге и Пекине (Китай).