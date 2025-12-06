Арина Соболенко показала фотографии из частного самолёта

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографии из частного самолёта, на котором прилетела в Атланту (США). Там она примет участие в выставочном турнире.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«Приземлилась в Атланте. Увидимся завтра, Atlanta Cup», — подписала пост Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Последним в 2025 году официальным турниром для Соболенко стал Итоговый чемпионат WTA. Арина без поражений дошла до финала, однако в решающем матче проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).