Теннис

Сорана Кырстя завершит карьеру в 2026 году

Сорана Кырстя завершит карьеру в 2026 году
43-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя заявила, что завершит карьеру после сезона-2026.

«Я люблю теннис… Люблю дисциплину, режим, упорный труд. Соревнование и адреналин питают мою душу. Но, как и всё в жизни, всему приходит конец.

В следующем году я проведу 20-й год в профессиональном туре. Я никогда не ожидала, что буду выступать так долго, но последние пару лет были самыми счастливыми для меня на корте. Тем не менее я решила, что 2026 год станет моим последним годом в туре.

Спасибо, теннис, я буду вечно у тебя в долгу. Увидимся в 2026 году, и спасибо всем за вашу безоговорочную поддержку!» — написала Кырстя на личной странице в соцсетях.

За карьеру 35-летняя Кырстя выиграла три титула на турнирах WTA в одиночном разряде и максимально была 21-й ракеткой мира.

