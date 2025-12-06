Скидки
«Непослушный или хороший». Арина Соболенко встретилась с Ником Кирьосом в США

Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал на личной странице в социальных сетях фотографии с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.

Фото: Из личного архива Кирьоса

«Непослушный или хороший», — подписал пост Кирьос.

Фото: Из личного архива Кирьоса

Спортсмены встретились в Атланте (США), где примут участие в выставочных матчах. В конце декабря Кирьос и Соболенко проведут выставочный матч между собой.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

